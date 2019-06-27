Партия Голос отозвала мажоритарщика во Львовской области

Партия Голос отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном округе No121 Львовской области Дмитрия Огнев.

Политическая партия Голос Святослава Вакарчука сообщила, что отзывает мажоритарщика в одномандатном округе No121 Львовской области Дмитрия Огнев.

Это решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки, после того, как в партию обратилась журналисты-расследователи и активисты.

Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнев стали основой недоверия. Кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы.

Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигала до своих кандидатов.

Напомним, согласно последнему опросу социологической группы Рейтинг, в парламент могут пройти пять партий.