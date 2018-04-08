Пасха: что можно и что нельзя делать в день Воскрешения Христа

8 апреля православные христиане всего мира будут отмечать Пасху - праздник, связанный с непосредственным воскрешением Иисуса Христа. Праздник, ознаменовавший создание христианства, как полноценной религии.

И, разумеется, этот день нельзя отмечать абы как. Всё же столь важное событие требует определённых действий. Как минимум, нужно знать, что делать можно, а что - категорически нельзя. И Joinfo.ua попробует помочь вам с этим разобраться.

Что можно делать во время Пасхи

Посещать церковь. Это нужно сделать обязательно, еслине на саму Пасху, то, хотя бы, на следующую неделю. Впрочем, посещение непосредственно пасхальных литургий и служб тоже является желательны

Работать. На самом деле, в светлую Пасху можно работать, если ваш график к этому располагает. Но желательно было бы взять хотя бы неделю отпуска, чтобы провести его так, как и подобает истинному христианину. Впрочем, если это не получится - ничего страшного. Всё же церковь с пониманием относится к тем, кто по объективным причинам не может полностью посвятить целую неделю празднованию по случаю Воскресения Иисуса Христа.

Причащаться. Но лишь в тех случаях, когда они предварительно исповедовались. Причём заранее. Однако бывают и ситуации, когда к причащению допускают без исповеди. Но тут уж всё на усмотрение священника, который эту процедуру проводит. Впрочем, всё это дело лучше совершить заранее. Просто потому, что Пасха - очень занятое время для большинства священнослужителей.

Разговляться. Пасха - официальное окончание Великого Поста. Поэтому в этот день можно есть всё тоЮ что запрещалось ранее. То есть продукты животного происхождения, молоко, рыбу, масло. Вот только стоит помнить, что организм, длительное время воздерживающийся от этих продуктов, не всего сможет нормально их переваривать. Поэтому стоит помнить об умеренности.

Употреблять алкогольные напитки. Да, это делать можно, но стоит помнить об умеренности. Просто потому, что пьяный человек не слишком хорошо контролирует собственные слова и действия, а поэтому может сделать что-то такое, что испортит всю ситуацию и настроение. Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин настоятельно рекомендуют вам воздержаться от алкоголя, ежели вы не можете контролировать своё поведение. Просто для того, чтобы не портить сей светлый праздник окружающим.

Отпевать. Удивительно, но и в Пасху, и в последующую Светлую неделю, отпевать можно. Правда, особым способом.

Что нельзя делать во время Пасхи

Заниматься делами по дому. Скажем так, это не категорически запрещено, но нежелательно. Всё же свою жизнь лучше организовывать так, чтобы в наиболее важные дни вам ничего не мешало и ничего не отвлекало.

Ходить на кладбище. Вот вообще. Пасха - праздник живых и тех, кто презрел смерть. Поэтому посещать в этот день кладбище вообще не рекомендуется, причём никому. Для этого существуют другие дни. Более того, неделя после Пасхи тоже должна быть свободной от всего этого. Первое полноценное поминание умерших можно проводить разве что на Радоницу.

Красить яйца. Просто потому, что уже поздно. Это надо было делать заранее. Впрочем, даже обычные варёные яйца в этот день можно освящать. Просто потому, что в жизни бывают всякие ситуации.

Нельзя есть яйца. Просто потому, что Великий Пост. А яйца, даже заранее освященные - всё же продукт животного происхождения, категорически запрещённый в это время. Но да, в саму Пасху, непосредственно после посещения литургии (чаще всего утренней), яйца уже можно употреблять в пищу, в качестве разговления.

Венчаться. Нет. Просто нет. Сейчас не то время, когда ваши личные решения имеют сколь либо значимое значение. Да, браки заключаются на небесах, но это не мешает именно небесам устанавливать время свадьбы, которое не накладывается на наиболее важные православные праздники.

Креститься. Нет, чисто технически, ничего не мешает священнослужителям проводить таинство крещения. Ну, кроме того, что у священнослужителей реально нет времени. Да и в целом, Страстная неделя посвящена совершенно иным событиям. Куда уж проще отложить крещение на неделю, благо, на Светлой неделе ничего этому уже не помешает.

Исповедоваться. Увы, во время Пасхи исповедоваться никак нельзя. Данную процедуру лучше проводить в среду, четверг, пятницу или субботу. Просто потому, что церковнослужители будут заняты совершенно иными делами. Впрочем, бывают и исключения.

Поминать. Пасха - это тот самый день, когда мы отмечаем торжество над смертью. Поэтому отпевать в этот день уж никак нельзя. Впрочем, упоминать умерших в молитвах, сопровождая это словами - "упокой господи", не запрещается. А вот на полноценные церковные панихиды лучше не рассчитывать, хотя имена умерших и будут потом упомянуты во время службы.

Отмечать День Рождения. Увы, в этот день ничего не может быть важнее, нежели воскресение из мёртвых Иисуса Христа. Именно поэтому празднование собственного дня рождения лучше перенести на более позднее время. Просто из уважения.

Гадать. Вообще и категорически. Православная церковь в принципе неодобрительно относится к гаданиям, как таковым. Но в праздник светлой Пасхи это особенно неприятно. Тут речь идёт о вопросе выбора - либо вы полностью полагаетесь с божественным планом на счёт вас, либо же вы ему не доверяете и хотите всё узнать наперёд. Увы, быть реально верующим христианином и гадать - два абсолютно несочетающихся процесса.

Охотиться. Именно на Пасху стоит воздержаться от этого вида деятельности, если, конечно, от этого не зависит человеческое выживание. Также это допустимо, если охота является разновидностью работы, а не развлечения или хобби. В противном же случае это категорически недопустимо.

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