Пасха: когда печь паски и красить яйца

Чистый четверг и Великая суббота больше всего подходят для выпечки пасок и покраски яиц на Пасху.

В четверг принято убирать дом, очищать тело и душу, а также делать важные приготовления к Светлому Христову Воскресению - красить яйца, месить тесто и печь паски.

Если на четверг запланировано слишком много дел, тесто можно замесить в среду, а уже в четверг выпекать.

В Страстную пятницу, в день распятия Христа, делать ничего нельзя - это считается большим грехом. Лучше вообще не заниматься домашними делами.

То есть, если вы не успели закончить приготовления в четверг, остается только Великая суббота. Читайте: Что приготовить на Пасху 2018: рецепты блюд с фото Пасха 2018: 13 идей декорирования писанок Пасха 2018: во сколько обойдется домашняя паска

Однако в этом году на субботу, 7 апреля, приходится еще один большой праздник - Благовещение. В этот день ангел возвестил Деве Марии о непорочном зачатии ею божественного младенца. В этот праздник, как говорили в старину, птица гнезда не вьет, девица косы не плетет.

Поэтому печь паски, красить яйца и готовить другую еду к пасхальному столу нужно в среду и четверг, 4 и 5 апреля.