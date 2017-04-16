Пасха: о чем действительно важно помнить в этот праздник

Что значит Пасха для большинства современных людей? По моему мнению, этот праздник сейчас превратился в своеобразный фарс - к по-настоящему ценным и значимым традициям присоединились совершенно ненужные и в некотором роде пафосные обычаи. Для того чтобы разобраться, что же уместно в этот день, а что нет, давайте сперва разберемся в самой символистике Пасхи.

Итак, Пасха - символ возрождения, пробуждения, света и надежды. Один из главных атрибутов праздника - яйцо - символизирует начало жизни, а также всю нашу планету. Ведь Земля не идеально круглая, своей формой она больше напоминает яйцо, а не шар; а ядро земли, в свою очередь, можно сопоставить с желтком яйца. Сейчас создают всевозможные наклейки, краски, делающие "крашанки" более яркими, и иногда люди перегибают палку с этими декоративными элементами. Украшая пищу какими-либо символами, важно не забывать об их значениях. Что хорошего может принести распятье, нарисованное на пасхальном яйце? Зарядит ли оно положительной энергией пищу? Вряд ли, ведь в данном случае крест будет символом мучений и жертвенности.

То же самое касается и пасхального кулича. Традиция печь куличи начиналась в селах, и тогда паски больше походили на хлеб, а украшали их вручную, вылепляя из теста разнообразные узоры. Сейчас же праздничный кулич делают и с цукатами, и с орехами, и с творогом, глазируют и украшают самыми разными способами. Имеет ли какое-то значение, что входит в состав вашей выпечки, какой она формы? Абсолютно никакого. Уместной будет даже самая скромная паска без глазури.

Что касается пасхальной корзинки, которую принято святить в церкви, здесь тоже нет правила "чем больше, тем лучше". Всевозможные колбасы и крепкий алкоголь в такой корзинке совершенно неуместны. Правильнее всего святить то, что вы приготовили, испекли своими руками, допускается брать с собой вино домашнего приготовления.

Если вы соблюдали пост, то самая худшая идея - начинать трапезу, опять- таки, с алкоголя и жирных блюд. Курицу, приготовленную на пару или яичный белок ваш организм примет куда лучше, чем копчености и салаты с майонезом. Ведь Пасха, прежде всего, праздник души, а не желудка.

Помните об этом, и пусть праздник Пасхи будет для вас по-настоящему светлым!

Максим ГОРДЕЕВ

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