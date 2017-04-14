Пасха - Воскресение Христово: история названия праздника, история празднования христианской Пасхи

Пасха - Воскресение Христово - главный христианский праздник. Каждый год его дата вычисляется по лунно-солнечному календарю - в первое воскресенье после весеннего полнолуния, то есть первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия. В этом году празднование Пасхи выпадает на 16 апреля.

ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ ПРАЗДНИКА

Слово "Пасха" пришло к нам от еврейского слова "Песах", что означает "пройти мимо, миновать". История этого праздника уходит в далекое прошлое.

Согласно Библии, пастушеский род прародителя евреев из-за страшного голода переселился в Египет. Там евреи на рабских условиях выполняли самые тяжелые работы. Это продолжалось примерно 400 лет. Численность евреев росла, и египетский фараон приказал убивать всех родившихся еврейских мальчиков. В это время и родился Моисей, которого спасла его мать, отпустив в просмоленой корзине по реке Нил. Выживший Моисей был воспитан при царском дворе, но не забыл своего происхождения.

Однажды Моисей получил от Бога указание спасти свой народ от рабства, уведя из Египта. Моисей именем Бога потребовал от фараона отпустить евреев, демонстрируя чудеса, которые в дальнейшем получили название десяти казней египетских. Последним из чудес стал приход Ангела Смерти, который казнил всех египетских первенцев, миновав дома евреев. В честь этого чуда получил свое название еврейский праздник Песах, что означает "миновал".

Странствия евреев по пустыне продолжались 40 лет. Когда они достигли горы Синай, Бог дал Моисею 10 заповедей.

С тех пор Пасха (Песах) у евреев празднуется в честь Исхода из Египта. В день празднования Пасхи существует обычай приношения в жертву ягненка.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ПАСХИ

Христианская же Пасха посвящена воскресению Иисуса Христа после его распятия. У христиан также существует традиция приношения в жертву пасхального ягненка, но это жертвоприношение символизирует добровольное самопожертвование Иисуса для искупления грехов мира: во время тайной вечери Иисус сам сравнил себя с пасхальным ягненком, а , произнося традиционное благословение над вином, назвал его своей кровью.

Ранние христиане смерть и воскресение Христа отмечали еженедельно: пятница считалась днем скорби, а воскресенье - днем радости. Но наиболее торжественно отмечались дни годовщины смерти и воскресения Христа. Еще с I века праздник отмечался вместе с иудейской Пасхой, так как именно в этот день и христиане, и иудеи ожидали пришествие Мессии. И только в V веке название Пасха стало общепринятым для обозначения праздника Воскресения Христова и день этот даже получил название "царя дней", "праздников праздник".

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ

Согласно древнему иудейскому преданию, Царь Израилев - Мессия - должен был появиться в Иерусалиме во время празднования Пасхи. И когда на следующий день после воскресения Лазаря, Иисус на ослике въезжал в Иерусалим, народ встретил его как Царя - весть о чудесном воскресении друга Христова уже облетела город.

Вскоре Иисус был арестован и приговорен к смертной казни. Согласно существовавшей тогда традиции, перед праздником римский прокуратор всегда отпускал на свободу одного из приговоренных. В этот раз Понтий Пилат надеялся, что будет отпущен Иисус. Но, подстрекаемый первосвященниками, народ потребовал отпустить Варавву.

Распятие по традиции происходило в день Пасхи, как заклание пасхального жертвенного ягненка - агнца. Поскольку кости пасхального агнца не должны быть преломлены, так и Христу перед распятием, в отличие от других казненных, голени не перебили.

После распятия его тело, обвитое плащаницей, положили в пещеру. Субботний день у евреев издавна считался днем покоя, поэтому погребение было отложено до следующего за ним дня - воскресенья.

В субботу первосвященники получили у Понтия Пилата разрешение поставить у пещеры стражу, чтобы ученики Христа не украли тело, изобразив тем самым воскресение учителя из мертвых.

Ранним воскресным утром к пещере с ароматами и благовониями (миром) для ритуала погребения пришли жены-мироносицы. Внезапно перед ними появился Ангел. "Вид Его был как молния, и одежда Его бела как снег". Ангел отвалил закрывающий вход в пещеру камень и началось сильное землетрясение.

Поставленная первосвященниками стража в страхе убежала. "Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете: Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал" - сообщил женам-мироносицам Ангел и велел им отправляться в Галилею. "И се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь!.. пойдите, возвестите братьям Моим... И как некогда, Воскресшего увидели Его ученики". События эти легли в основу богослужебного календаря.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ

Размах пасхальных народных гуляний скорее всего связан с разговением после Великого поста.

С давних времен до нынешних дней это время строгого воздержания, и все праздники, выпадающие на эти дни, переносились либо на дни празднования Пасхи, либо на более поздний период.

Огромную роль в богослужении играет Пасхальный огонь, символизирующий Свет Божий. Во всех православных храмах до начала пасхальной службы верующие ждут Благодатного огня, привезенного от Храма Гроба Господня. Как только огонь прибывает из Иерусалима, верующие зажигают от него свои свечи, а после службы многие уносят лампаду с огнем домой.

ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НА КИПРЕ

Первые приготовления к Пасхе начинаются в Великий Четверг.

В этот день киприоты обычно красят яйца, а на вечерней службе в церквях читают 12 Евангелий. Перед службой все иконы накрывают черной тканью, как символ всеобщей скорби о распятии Христа.

В Страстную Пятницу на Кипре принято украшать Плащаницу (символ Гроба Господня) цветами и посещать литургию. Существует поверье, что если пройти под Плащаницей, когда ее проносят по улицам, можно защитить себя от бед. В полночь начинается крестный ход.

Великая Суббота начинается с утренней службы, в ходе которой по церкви разбрасывают лавр и мирт, а с икон снимают черные покрывала. В домах пекут традиционные пасхальные пироги - флауны - и греческую сдобу - цуреки.

За час до полуночи люди собираются у церквей. Ночью во всех районах острова горят костры, как символ сожжения Иуды.

Во всех православных храмах до начала пасхальной службы верующие ждут Благодатного огня, привезенного от Храма Гроба Господня. Как только огонь прибывает из Иерусалима, верующие зажигают от него свои свечи, а после службы многие уносят лампаду с огнем домой.

После ночной службы киприоты начинают пировать. В Пасху на Кипре обязательно жарят баранью тушу на вертеле и сувлу.

С праздником вас, Воскресением Христовым!

Елена НИКОЛАЕВА

Журналист www.kipr-excursions.com

Вестник Кипраhttp://vkcyprus.com/articles/3918-blogger-nikolaeva