Пасхальный стол 2017: традиции, обычаи, что взять в пасхальную корзину, приметы

16 апреля отмечается главный праздник христианской веры - Светлое Воскресение Христово. Его очень любят и празднуют с особым размахом на протяжении десятков веков. Народные традиции и приметы на Пасху передаются из поколения в поколение.

В церковных писаниях Воскресение Христово называют "торжеством всех торжеств", и это действительно так. Праздник символизирует обновление и очищение, ведь именно ради избавления человечества от грехов Иисус отдал свою жизнь.

Можно быть не самым религиозным человеком и нечасто посещать церковь, но в этот день всех людей объединяет чувство Божьей благодати, желание прощать, любить, навещать самых родных и любимых людей и, конечно же, собирать семью за изобильно накрытым столом.

Пасхальный стол 2017: традиции и обычаи, что приготовить, как оформить

Светлый праздник Пасха имеет огромное символическое значение и многие из этих символов можно найти именно на пасхальном столе.

Так, крашенки означают победу жизни над смертью, куличи - тело Христа и радость жизни, пасхи - обещание райской жизни, соль - связь бога с народом, достаток и смысл жизни, Кагор - кровь Христа. Обязательно возьмите эти продукты, когда пойдете в церковь, чтобы посвятить их.

Также народное сознание видит символическое значение и других пасхальных блюдах. Например, запеченная свинина символизирует гармонию в отношениях супругов, сало - достаток и благополучие, колбаса - пополнение семьи, масло, сыр и творог, а также продукты из них - это сытая жизнь и удача в делах. Таким образом, накрывая пасхальный стол, можно запрограммировать себя на успехи в следующем году.

Главные пасхальные торжества начинались в полночь, между Великой субботой и Светлым Воскресением. В субботу вечером всей семьей отправлялись на вечернюю службу, взяв с собой корзину с праздничными продуктами. В нее клали куличи, творожные пасхи, сало, яйца, крупы и накрывали самым красивым полотенцем. Не забудьте также и соль, которую потом следует использовать и за пасхальным столом, и в дальнейшем, так как считается, что такая соль будет очищать и освящать еду.

Также в церковь берут кагор - символ Христовой крови. Это единственный алкоголь, который уместен на Пасху в церкви. Водка, ликеры и другие напитки будут выглядеть оскорбительно.

Фрукты и овощи освящают на Спас и другие осенние праздники, воду, бывает, берут с собой в церковь, но и для ее освящения в году есть особые дни. Не забудьте также положить в корзинку те продукты (пасхи, крашенки, колбасы), которые пожертвуете церкви.

Отметим, что освящение еды на Пасху является одной из важных составляющих праздника: еда - это Божьи земные дары человеку.

Сначала начиналась торжественная служба, затем следовал крестный ход вокруг храма, затем ранняя утренняя служба и освящение пасхальных корзинок прихожан.

Одежда на Пасху должна быть светлых тонов, с элементами красного и зеленого цветов. .

Светлая Пасха: обычаи и традиции за праздничным столом

Пасха в славянской традиции - это день, который нужно проводить в семейном кругу. В давние времена праздник начинался с торжественного завтрака. После службы и освящения пасхальной корзинки, все члены семьи собирались за столом и первым делом съедали яйцо, кусочек кулича и запивали все это красным вином.

Перед завтраком существовала традиция праздничного умывания. Заранее хозяйка набирала воду в таз и клала в него монеты и кораллы. Сначала умывались незамужние девушки, веря в то, что в этот день им передастся вся красота коралла. Затем все поздравляли друг друга и христосовались, целуясь три раза со словами: "Христос Воскресе!".

Очень большое значения люди придавали различным знакам и на Христово Воскресение.

В этот день обращали внимание на погоду, судили о ней о предстоящем лете, прогнозировали урожай пшеницы, ягод и грибов.

Девушки верили, что все любовные народные приметы обязательно сбываются на Пасху. Поэтому незамужние женщины считали пророческими такие суеверия: Ударишься локтем - скоро встретишь суженного. Зачесались губы - неизбежны поцелуи. Если в еду попал таракан или мошка - в этот день произойдет свидание с любимым.

Главные приметы перед Пасхой: Звездная ночь в канун Христова Воскресения - к хорошему урожаю. Год будет удачным, если пасхальный рассвет встретить бодрым. Увидеть во сне перед Пасхой умерших родственников - весь следующий год болеть не будешь.

Приметы и поверья на Пасху, которые предвещают удачу:

Если в праздник услышишь стук дятла - вскоре купишь новый дом.

Во время крестного хода не потухла свеча - год будет счастливым.

Если незамужняя девушка в Пасху услышит крик кукушки - в это году выйдет замуж, а для замужних эта примета означает скорое пополнение в семье.

По материалам Mk.Mk.Ua, Styler РБК-Украина