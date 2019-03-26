Паспорт Украины улучшил свои позиции в мировом рейтинге

Паспорт Украины поднялся с сорок первой на сороковую строчку рейтинга паспортов мира по версии компании Henley Passport Index. Об этом передаёт УНН со ссылкой на Индекс паспортов компании, обновлённый 26 марта 2019 года.

Так, обновленный Индекс отражает изменения в безвизовом режиме стран мира за второй квартал 2019 года.

За три месяца в данном рейтинге Украина поднялась с 41-го на 40-е место, хотя число безвизовых стран для неё осталось прежним - 128. Такой же показатель у Никарагуа и Тувалу.

Число безвизовых направлений для россиян сократилось на одну страну за счет изменений визового режима с Оманом, и сейчас составляет 118 стран.

Показатели Республики Беларусь не изменились - 77 стран с безвизовым режимом. Республика Молдова поднялась на одну позицию, и сейчас занимает 45- е место.

В компании отмечают так же, что за последние 10 лет Молдова поднялась в рейтинге на 21 строчку, Украина - на 22.

Первое место в Индексе разделили Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих стран могут посещать без визы или с визой по прибытии 189 государств.

Германия заняла 2-е место с показателем 188 стран. Третье место разделили 5 стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция. Великобритания находится на 5-м месте (185 стран без визы), США - на 6-м (184 страны).

На последнем месте Индекса находятся Афганистан и Ирак с показателем 30 безвизовых стран.

Как сообщал УНН, за 2018 год украинский паспорт поднялся на три позиции, поднявшись с 44-го места. По состоянию на 9 января он занимал 41-ю строчку рейтинга.