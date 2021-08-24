Патріарх Варфоломій благословив українців

Вселенський патріарх Варфоломій перед від'їздом з України благословив жителів нашої держави.

Про це у Фейсбуці написав речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря, передає Укрінформ.

"Патріарх попрощався з Україною. "Дякую і благословення всім!" - йдеться у дописі.

Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся із Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Також Варфоломій узяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності; виступив на IV Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Україна 30. Захисники";

вшанував пам'ять загиблих захисників України та жертв Голодомору.

Окрім того, Вселенський патріарх провів у Софійському соборі літургію з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм;

зустрівся з членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а на пам'ять про свій візит в Україну посадив разом із релігійними діячами клени у столичному парку "Володимирська гірка".