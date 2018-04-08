Патриарх Филарет поздравил украинцев с Христовым Воскресением

Патриарх Филарет поздравил украинцев с Воскресением Христовым.

"Христос Воскрес! Дорогие братья и сестры! Каждый год мы празднуем Пасху Христову. Но празднуем по-разному.

Одни празднуют просто как праздник, как обычай, когда освящаются паски, освящаются пасхальные яйца. Это внешнее празднования Пасхи. А сущность Пасхи, то есть воскресения Христова, заключается в том, что сын Божий победил в нашей греховной человеческой, людской природе смерть и грех.

И таким образом избавил нас от греха и от смерти. Поэтому мы радуемся, часто радуемся, не осознавая, чему мы радуемся. А радуемся тому, что Господь преодолел наш природный грех и избавил нас от смерти.

И мы теперь, хотим, или не хотим, а мы воскреснем из мертвых. Много кто думает, что умрет и на этом его жизнь закончится. Нет, не закончится. Человек душой бессмертна, но будет бессмертным и тело.

И поэтому, Пасха Христова для нас это вечная жизнь. При чем блаженную жизнь, потому что Христос освободил нас от греха. А грех есть страдания и смерть. Поэтому мы радуемся.

Действительно Христос Воскрес. Многие думают, что это миф. Или нужно это понимать как духовное воскресение, а не телесное воскресение Иисуса Христа. Это неправда. Иисус Христос воскрес телом и преодолел в теле и привел много доказательств своего воскресения. Апостолы же не верили в его воскресение. И думали, что видят дух. А Христос дал доказательства своего воскресения", - сказал Филарет в своем обращении к украинцам.

Видео поздравление опубликовал Ivan Sydor на своем YouTube-канале.

Напомним, в Украину из Иерусалима прибыл Благодатный огонь.

Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Украину. Доставила Благодатный огонь делегация священнослужителей и мирян Украинской Православной церкви.

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