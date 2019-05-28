Павел Казарин: Страна вредных советов

Популярность – это последнее, на что может рассчитывать президент воюющей страны, которая нуждается в реформах.

Игоря Коломойского можно упрекать в чем угодно, кроме глупости. Когда украинский олигарх говорит о том, что сотрудничество с западом для Владимира Зеленского чревато потерей рейтинга – в этом нет ни грамма неправды.

Расставание с миром обожания бьет больно и наотмашь. Владимиру Зеленскому лишь предстоит это все испытать на себе

Когда артист жалуется на отсутствие приватности – это всегда немного лицемерие. Потому что популярность, неизбежные селфи и внимание СМИ к личной жизни – тот самый налог, который он платит за свой образ жизни. Чем больше эта популярность – тем выше качество его жизни.

Гастроли, аплодисменты, любовь публики – тот самый наркотик, на который обречена подсесть любая «звезда». Расставание со всем этим миром обожания бьет больно и наотмашь. Владимиру Зеленскому лишь предстоит это все испытать на себе.

Пока что ему не о чем тревожиться. Медовый месяц продолжается, и его поклонники продолжают купать своего кумира в волнах обожания. Но в какой-то момент уже не получится списывать ненаступление эпохи счастья на парламент или предшественников – и в этот момент ему придется нелегко.

Запад требует от Украины реформ. Тех самых, что снизят влияние самого Игоря Коломойского и его коллег по олигархическому цеху. Разгосударствление, конкуренция, рынок, демонополизация – все это напрямую бьет по интересам финансово-промышленных групп. И нескольким крупным нет никакого резона желать появления множества средних. Потому что такая трансформация рискует сломать ситуацию, в которой Украина – это всего лишь офис для их обогащения.

Было бы странно, если бы Коломойский не предлагал новоизбранному президенту отказаться от западных рекомендаций

То домашнее задание, которое Запад раз за разом предлагает Украине, идет вразрез с интересами украинских олигархов. Которые заинтересованы в максимальном ослаблении государства как такового. Потому что сильные институты для них – естественный противник, ограничивающий их влияние. Было бы странно, если бы Игорь Коломойский не предлагал новоизбранному президенту отказаться от западных рекомендаций.

Тем более, что с другой стороны Владимира Зеленского караулит капкан общественных ожиданий. Исследование Центра Разумкова довольно показательно.

58% избирателей Зеленского хотят моратория на продажу земли (за – 29%).

67% хотят снижения тарифов (адресные субсидии по нраву лишь 27%)

46% хотят прекращения сотрудничества с МВФ (за – 22%).

Цифры в документе говорят сами за себя. Избиратели Владимира Зеленского не хотят реформ. Не хотят приватизации, реформы образования и медицины. И дело не в эффективности этих реформ. Проблема в том, что для обывателя «реформы» – это, чаще всего, лишь одномоментный рост доходов и снижение трат. В рамках такой логики государство – это не более чем тумбочка, из которой нужно брать деньги. Возможно, этим людям никто так и не объяснил реальных возможностей страны. Возможно, они не подозревают, по каким приницпам работает экономика. Возможно, они живут в пространстве собственных иллюзий. Но для новоизбранного президента это ничего не меняет.

Сторонники Зеленского похожи на человека, который устал от скучных врачей с их дорогостоящими рецептами лечения, и сбежал к целительнице, обещающей эффект уже завтра утром

Потому что его сторонники похожи на человека, который устал от скучных врачей с их дорогостоящими рецептами лечения, и сбежал к целительнице, обещающей эффект уже завтра утром. И весь вопрос лишь в том, какой выбор готов сделать сам президент.

Можно пойти наперекор общественным ожиданиям – и стать изгоем. Растерять рейтинг. Стать объектом всеобщей нелюбви. Игорь Коломойский абсолютно прав – в этом случае рейтинг Владимира Зеленского очень скоро скатится к показателям Петра Порошенко. Те самые СМИ, что привели его в президентское кресло, станут планомерно уничтожать его популярность. Зато у Зеленского будет возможность сохранить страну и дать ей шанс на медленное выздоровление. Именно медленное – потому что величину опухоли недооценивать явно не стоит.

А можно поддаться соблазну и дальше купаться в лучах всеобщей любви. Говорить популярное. Делать популярное. Раздавать обезболивающее, которое будет скрывать прогрессирующую болезнь. Разрешать есть сладкое без ограничений и позволять не мыть руки перед едой. Разорвать отношения с МВФ, обнулить обязательства, свернуть реформы и снять новую серию «Слуги народа». Это все тоже даст эффект – конкретно для президентского рейтинга. Правда ненадолго.

Ненадолго – потому что экономические законы никто не отменял. За пароксизм народной любви Владимир Зеленский расплатится будущим страны. И стабильностью быта всех тех, кто сегодня твердит о том, что «хуже быть уже не может». У них всех будет прекрасная возможность убедиться в обратном.

Только будет уже поздно.

Павел Казарин

Крымский журналист, обозреватель Крым.Реалии