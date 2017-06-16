Павелко переизбран президентом ФФУ

Президент Федерации футбола Украины, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Павелко переизбран на пост президента ФФУ, а одним из трех вице-президентов избран руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято делегатами конгресса Федерации в пятницу в Киеве в рамках изменения организационно-правовой формы ФФУ.

А.Павелко отметил, что Н.Холодницкий будет первым вице-президентом ФФУ для того, чтобы усилить борьбу с коррупцией в футбольной сфере Украины.

Кроме того, на конгрессе были избраны 8 вице-президентов федерации, среди которых заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, народные депутаты Сергей Куницын, Александр Герега, предприниматель, совладелец украинской пивоваренной компании "Перша приватна броварня" Андрей Мацола.

На конгрессе, в соответствии с требованиями законодательства, общественная организация "Федерация футбола Украины" была переименована в общественный союз "Федерация футбола Украины".