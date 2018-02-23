Павлу Грибу в российском СИЗО не дают принимать лекарства, - отец

Украинский консул после встречи с Павлом рассказал об ухудшении его состояния здоровья

Украинцу Павлу Грибу, который незаконно удерживается на территории Российской Федерации, не дают принимать лекарство. Об этом сообщил его отец Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

"Консулы говорят, что Павел очень бледный, продолжает жаловаться на плохое состояние здоровья, сильную боль в желудке, общую слабость, потерю веса (я уже не понимаю, куда дальше возможно худеть). Вроде, на средства Павла были приобретены лекарства и ему их не дают принимать, потому что врач СИЗО считает это целесообразным. Всю жизнь Павел принимал комплексы поддерживающих медицинских препаратов, потому что это для него жизненно необходимо! А тюремный врач против! Никакой медицинской помощи", - написал он.

Напомним, что в четверг, 22 февраля, украинский консул встретился с Павлом Грибом в российском СИЗО, после чего МИД Украины потребовал у РФ допуска украинских врачей.

Напомним, что 15 декабря 2017 года российский суд продлил арест украинца Павла Гриба до 4 марта. Его состоянием здоровья обеспокоены уже давно. Отец Игорь Гриб сообщал, что в российской тюрьме не дают даже те лекарства, которые он купил за свои деньги. К Павлу не пускают украинских врачей, посещение было разрешено только консулу. При этом российская сторона утверждает, что здоровье Гриба находится в удовлетворительном состоянии, и он получает необходимое лечение.

ЕСПЧ требовал от РФ заключение о состоянии здоровья украинца Павла Гриба и предложил отправить в СИЗО своих врачей. 11 октября украинская сторона отправила врачей к задержанному украинцу, не дождавшись разрешения РФ. Однако российская сторона так и не допустила их к Павлу. Сам Павел Гриб заявил, что не получает назначенные ему лекарства и беспокоится о своем здоровье.

Ранее сообщалось, что власти РФ подозревают Павла Гриба в подготовке теракта в школе Сочи. 13 сентября, напомним, российские СМИ заявили об аресте Гриба судом Краснодара на два месяца. В середине октября российский суд продлил срок задержания украинца до января 2018 года. МИД Украины выразил протест в связи с таким решением.