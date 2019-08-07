Пенальти привело к поражению "Динамо" на старте квалификации Лиги чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" в Бельгии сыграло поединок с местным "Брюгге", передает корреспондент УНН.



Первый момент "динамовцы" создали на 4 минуте - Гармаш в чужой штрафной пяткой скинул на ход Караваеву, но тот промахнулся. Впоследствии бельгийцы создали две возможности, но с ними справился Бойко. На 15 минуте Беседин не сумевший обыграть вратаря Миньйоле при свидании с триумфатором прошлого розыгрыша ЛЧ.

Судьбоносный момент произошел на 36 минуте. Караваев снес в подкате оппонента в собственной штрафной, и арбитр назначил 11-метровый. Ванакен был точен со стандарта. В середине второй половины новичок "бело-синих" Жерсон Родригес нанес удар метров с десяти, но защитник в последний момент вынес мяч с линии вратарской. Как следствие поражение 0:1.

Составы команд:

"Брюгге": Миньйоле - Мата, Митрович Дели, Соболь - Вормер (к), Ванакен, Ритс - Бонавентуре (Схрейверс Сибе, 64 мин), Окереке, Тау;

"Динамо": Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Буяльский, Сидорчук (к) - Караваев (Виктор Цыганков, 46 мин), Гармаш, Вербич (где Пена, 64 мин) - Беседин (Жерсон Родригес, 46 мин).

Ответный матч пройдет в Киеве 13 августа.