Пенсіонер з Буковини перерахував на ЗСУ рекордну суму

Буковинець перерахував на підтримку Української Армії власних 100000 грн (Сто тисяч грн) і 10 000 ₴ (Десять тисяч доларів) .

Про це повідомила міська голова міста Новодністровськ Наталя Цимбалюк на своїй сторінці у фейсбуці.

"Війна об'єднує, війна розчулює, війна згуртовує ! Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, як ми ...бо в їхньому житті це друга кровава війна. Шевчук Микола Григорович мешканець міста Новодністровськ, завжди, небайдужий до долі країни і до долі нашої громади . Свою небайдужість довів реальними справами ! Все що накопичував за роки свого життя, передав для порятунку нашої країни, щоб ми перемогли клятого ворога ! Микола Григорович перерахував на підтримку Української Армії власних 100000 грн (Сто тисяч грн) і 10 000 ₴ (Десять тисяч доларів).Пишаємось вчинком, нашого Новодністровця! Україна завжди буде переможцем, бо тут живуть найкращі люди у світі !Слава ЗСУ", - написала Наталя Цимбалюк.

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