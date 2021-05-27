Пенсіонерам з ОРДЛО хочуть спростити ідентифікацію - у Мінреінтеграції готують інструмент

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробляють інструмент для віддаленої електронної ідентифікації пенсіонерів з тимчасово окупованих територій.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавер Сейтхалілєв на онлайн-зустрічі у форматі "Запитання та відповіді" з членами Вільнюської робочої групи.

"Для громадян (з тимчасово окупованих територій - ред.), які отримають пенсію, є необхідність постійно проходити ідентифікацію. І зараз ми працюємо над інструментом того, щоб зробити електронну ідентифікацію віддалену", - сказав Сейтхалілєв.

Він підкреслив, що віддалена ідентифікація значно спростить пенсіонерам із ТОТ життя та зекономить їх час і гроші. "Тобто громадяни не мусять постійно приїжджати і проходити цей процес. І це спростить все, зекономить дуже багато часу і ресурсу для цієї категорії громадян, щоб проходити ідентифікацію віддалено", - додав заступник міністра.

Як повідомлялося, в Донецькій області поблизу лінії розмежування працює 23 відділення і 30 банкоматів "Ощадбанку". На КПВВ "Новотроїцьке" - чотири банкомати. На КПВВ "Щастя" в Луганській області також функціонує сервісний центр, в якому громадяни можуть вирішити питання щодо пенсійних виплат.

Пенсіонери з тимчаосов окупованих територій регулярно повинні проходити ідентифікацію, щоб виплати не припинялися. Водночас у нинішніх умовах це зробити складно, адже незаконні збройні формування блокують роботу КПВВ на сході України.



