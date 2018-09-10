Пенсионерам раздадут электронные карточки

Карточка совместит в себе пенсионное удостоверение и средство для расчетов

Пенсионный фонд Украины запускает новую услугу для украинских пенсионеров - электронную карточку. Она станет одновременно пенсионным удостоверением и средством для расчетов. Об этом сообщает ТСН.

"Ею можно будет рассчитаться в магазинах и перечислять на нее средства. Для получения карты необходимо обратиться в любое отделение Пенсионного фонда и написать заявление. Но пока ее выдают только пенсионерам-переселенцам", - идет речь в сообщении.

В России полиция жестко разгромила акции протеста против пенсионной реформы

Как ранее сообщал UBR, в 2019 году Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий.

Выплаты повысят на 50% роста зарплат и на 50% роста инфляции.

Об этом сообщил заместитель председателя Пенсионного Фонда Владислав Машкин.

Это тот перерасчет, который был анонсирован при проведении пенсионной реформы в октябре прошлого года.

Также, по его словам, при подготовке бюджета Пенсионного фонда учитывается очередное повышение пенсий военнослужащим.

Пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, будут произведены выплаты независимо от срока, за который им пенсия не платилась.