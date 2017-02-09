Перед смертью на Чанова было совершено нападение - СМИ

Бывший вратарь киевского Динамо Виктор Чанов незадолго до своей смерти был жестоко избит. Об этом, со ссылкой на собственные источники сообщает Спорт Экспресс.

Нападение на Чанова было совершено в окрестностях Киева 20 января.

Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму.

Сообщается, что на следующий день Чанову была сделана сложная операция. Возможно, именно это стало причиной смерти 57-летнего легендарного футболиста.

Напомним, ранее Спорт bigmir)net сообщал, что 8 февраля умер легендарный вратарь киевского Динамо, донецкого Шахтера и сборной СССР Виктор Чанов.

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