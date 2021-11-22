Передаю вібрації: Зорій розсекретила подарунок Резнікову на 55-річчя

Українська телеведуча програми Ранок у великому місті на ICTV Юлія Зорій розповіла, що подарувала своєму чоловікові, міністру оборони України Олексію Резнікову на день народження. Також вона показала презент, який їй зробив Олексій на 35-річчя.

У 2021 році Резнікову виповнилося 55 років. Оскільки політик часто буває у відрядженнях, Юлія вирішила подарувати йому браслет дотиків.

Олексій у свою чергу подарував телеведучій на день народження обручку, на якій написано Я тебе люблю.

Крім того, через нову посаду чоловіка Юлія почала більше вивчати внутрішній туризм.

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