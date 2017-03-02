Переговоры Зозули с Райо Вальекано закончились безрезультатно

Переговоры между украинским нападающим Романом Зозулей и "Райо Вальекано", длившиеся три часа, завершились безрезультатно, однако будут продолжены в ближайшие дни, сообщает Marca.

Пока что футболист не будет тренироваться с мадридской командой.

Изначально переговоры планировалось провести в офисе клуба, однако позже они были перенесены. Болельщики "Райо Вальекано" провели акцию простеста против перехода Зозули.

Напомним, что "Райо Вальекано" запретил форвараду находиться в расположении "Бетиса" и потребовал от Зозули возвращения в Мадрид. Но агент Зозули Владимир Кузьменко заявил, что игрок не будет выступать за мадридский клуб.

Также в прессе появилась информация, что ФИФА разрешила форварду перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году. Среди возможных вариантов продолжения карьеры для игрока испанская пресса называла МЛС и скандинавские чемпионаты.

Напомним, переход Зозули в "Райо Вальекано" был сорван фанатами мадридской команды, которые обвинили игрока в нацизме и потребовали его ухода.

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