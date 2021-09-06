Перехід шкіл на дистанційне навчання: в МОН назвали умови

Чутки про запровадження дистанційного навчання у закладах середньої освіти з'явились сьогодні у соцмережах, Міністерство освіти і науки спростувало інформацію, а у МОЗ озвучили чіткі критерії повного переходу шкіл на дистанційку.

У нашій країні режим роботи закладів освіти залежить від епідемічної зони, в якій знаходиться та чи інша область. В залежності від цього може змінюватись режим роботи закладів освіти, зокрема і шкіл. Рішення ж про встановлення зони в тому чи іншому регіоні вже приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Наразі школи працюють у звичному режимі, оскільки вся територія України знаходиться у зеленій зоні, відповідно школярам та студентам дозволено навчать безпосередньо у закладах.

Відповідно від зони навчальний процес може організовуватися за одним із трьох можливих сценаріїв: "Зелений" рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності)

Відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі. Однак варто пам'ятати про протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.

"Жовтий" та "помаранчевий" рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності)

Відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80% персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог.

Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу в межах чинного законодавства.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності)

Відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80% персоналу. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається в інших формах, у тому числі дистанційно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підняв розмір державного забезпечення студентам, які навчаються на бюджеті. Мова йде про бакалаврів та магістрів, учнів закладів професійної освіти та студентів закладів фахової передвищої.

А перед початком нового навчального року Міністерство охорони здоров'я надало детальні антиковідні рекомендації навчальним закладам.

Також нещодавно Департамент інформаційно-комунікаційних технологій опублікував список освітніх сервісів, які доступні для жителів Києва. Усі сервіси мають на меті спрощення життя для батьків, освітня та дітей

"Вечірній Київ"

https://vechirniy.kyiv.ua/news/56188



