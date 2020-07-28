Перемир'я на Донбасі: бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони.

Впродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню, інформує штаб ООС.

Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів внаслідок ворожих обстрілів, немає.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

Від початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів в районі проведення операції Об'єднаних сил, не зафіксовано.

Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

На ділянках розведення No1, No2 та No 3 обстрілів не зафіксовано.

Перемир'я було погоджено Тристоронньої контактною групою.