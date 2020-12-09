Перепис населення в Україні відбудеться у 2023 році

На засіданні Кабміну 9 грудня ухвалили розпорядження щодо проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, уряд погодив розпорядження "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення", проєкт якого розробив Держстат.

Зазначається, що в Україні, як і в більшості країн світу, переписи населення є обов'язковим елементом демографічної статистики. Без перепису неможливо отримати повну та детальну інформацію щодо різноманітних характеристик населення країни в цілому та по кожній адміністративно- територіальній одиниці для інформаційного забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного розвитку, а також розроблення та реалізації виваженої державної політики з питань народонаселення.

"Прийняття цього розпорядження надає можливість забезпечити належний рівень підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році в ході всесвітнього раунду переписів населення та житлового фонду (2015-2024 роки), підсумки якого будуть використовуватися при формуванні державної політики з питань економічного та соціального розвитку України та регіонів, бюджетної та міграційної політики, при побудові демографічних прогнозів, для міжнародних зіставлень тощо", - наголошують у пресслужбі уряду.

Раніше міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що у 2021 році всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.

Як повідомляв Львівський портал, в січні 2020 року колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет озвучив дані електронного перепису, згідно з якими чисельність населення України становить 37 млн 289 тис. осіб (станом на 1 грудня 2019 року).

Львівський портал

http://portal.lviv.ua