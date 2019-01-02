Перерасчет пенсий в 2019 году будет осуществляться автоматически, - Гройсман

В 2019 году в Украине впервые будет осуществлен перерасчет пенсий в автоматическом режиме на основе четкой формулы, которая учитывает показатель средней зарплаты и уровня инфляции. Об этом сказал премьер- министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

"В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это где-то 500 тыс. лиц. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет впервые автоматическая индексация", - сказал Владимир Гройсман.

Премьер подчеркнул, что отныне индексация будет ежегодной, и не будет зависеть от политических решений. Кроме того, идет поиск решения проблемы людей, которые имеют большой стаж работы, но всю жизнь получали небольшую зарплату, а следовательно, имеют небольшую пенсию.

При этом основой всех изменений, по словам главы правительства, будут возможности экономики.

"Основой всех изменений должна быть сильная и открытая экономика", - сказал Гройсман.

Отметим, что в бюджете на 2019 год предусмотрели свыше 167 млрд грн на выплату пенсий.