Перевірити авто стало ще легше: VIN-коди з'явилися на порталі відкритих даних

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних набір даних разом із відомостями про VIN-код, необхідний для перевірки авто.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що VIN-код - це унікальний номер автомобіля, що складається з 17 цифр. Наразі на порталі доступна інформація про транспортні засоби, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року, - понад 820 тисяч.

У комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску. Вони використовуються в усьому світі за єдиним стандартом. Дані VIN-коду дозволяють: ідентифікувати кожну машину у світі й отримати базову інформацію про неї; перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраі не використовували підробні номери або документи; дізнатися точну дату розмитнення авто; зрозуміти точну кількість попередніх власників, адже бути другим або шостим власником - це різні речі.

Згідно з даними Мінцифри, відомості про транспортні засоби та їхніх власників є найпопулярнішим набором даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. З серпня 2018 року його переглянули понад 440 тисяч разів, а завантажили понад 200 тисяч.