Перша леді представила проект популяризації української книжки у світі

Перша леді України Олена Зеленська представила проект, пов'язаний із розповсюдженням української книжки у світі.

"Навіть у тих музеях, де вже є українська мова, є музейні крамниці, де представлені книжки, література про країну, місто, сам музей, і, на жаль, на цих полицях немає україномовних книжок, і це треба виправляти. Звідси випливає ще один проект, який я сьогодні пропоную, пов'язаний із розповсюдженням української книжки у світі", - сказала Зеленська на конференції послів України у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області у вівторок.

За її словами, на полицях закордонних бібліотек, в академічних осередках, іноземних дистриб'юторських мережах української книжки має бути більше.

"Ми маємо авторів світового рівня, і світ має про них знати. Для цього пропоную долучитися до проекту перекладів Українського інституту книги. Вони вже мають готовий перелік літератури, яка просто чекає на свого перекладача", - зазначила Зеленська.

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