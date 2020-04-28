Перша леді України попросила передати велике "дякую" всьому медичному персоналу (відео)

Перша леді України попросила передати велике "дякую" всьому медичному персоналу і закликала дівчину берегти себе.

Перша леді України Олена Зеленська, яка перед введенням карантину відвідала школу в Києві, приєдналася до ініціативи Міністерства охорони здоров'я України # ПідтрімуюЛікарів. Вона записала спеціальне звернення, в якому подякувала медикам за їхню самовіддану і небезпечну роботу. Зокрема, Олена поговорила з фельдшером Настею з Житомира.

Як з'ясувалося, дівчина-медик недавно заручилася зі своїм коханим - військовослужбовцям, який повернувся з передової. Дружина президента подякувала Настю і її нареченого за те, що вони роблять для країни. Перша леді України попросила передати велике "дякую" всьому медичному персоналу і закликала дівчину берегти себе.

МОЗ України для підтримки лікарів запустив соціальну кампанію, до якої привертає зірок українського шоу-бізнесу. До їх числа тепер приєдналася і Олена Зеленська. Відео опублікували на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я в Facebook.