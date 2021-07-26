Перший президент України Кравчук підключений до ШВЛ і знаходиться в реанімації - ЗМІ

Перший президент України Леонід Кравчук з кінця червня перебуває в реанімації.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на свої джерела.
За їхніми даними, екс-президент України підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Інших подробиць про стан здоров'я першого українського президента і глави української делегації в Тристоронній контактній групі немає.
Леонід Кравчук 28 червня пропустив урочисте засідання Раді з нагоди Дня Конституції, адже готувався до операції на серці.
Операцію йому зробили в Києві 29 червня.
Тоді ЗМІ повідомляли, що він відновлюється після операції в лікарняній палаті і відчуває себе добре, оскільки операція пройшла за планом без будь-яких побічних проблем.