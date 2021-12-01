Перший український порт передано в концесію на 35 років

Морський порт "Ольвія" передано в концесію дочірній компанії катарської QTerminals.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, таким чином реалізовано перший концесійний проект в портовій галузі.

"Сьогодні, 1 грудня 2021 року, майно державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" і відповідне майно державного підприємства "Адміністрація морських портів України" передано в концесію QTerminals Olvia, що входить до групи QTerminals, в рамках державно-приватного партнерства на 35 років", – сказано у повідомленні.

Починаючи з 2 грудня QTerminals Olvia почне керувати портовими активами, переданими в концесію.

Згідно з концесійним договором, QTerminals Olvia інвестує в розвиток порту близько 3,4 млрд грн. Крім того, щонайменше 80 млн грн буде інвестовано в інфраструктуру Миколаєва.

Як повідомлялося, напередодні Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл дочірній компанії катарської QTerminals на отримання в концесію активів держпідприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" та ДП "Адміністрація морських портів", які забезпечують здійснення господарської діяльності з надання стивідорних послуг у спеціалізованому морському порту "Ольвія".

Нагадаємо, договір про передачу в концесію спеціалізованого морського порту "Ольвія", розташованого в Миколаєві, було укладено 20 серпня 2020 року. За його умовами, катарська компанія QTerminals інвестує у розвиток порту близько 3,4 млрд грн. Крім цього, щонайменше 80 млн грн будуть вкладені в місцеву інфраструктуру.

З початку 2021 року загальний обсяг перевалки вантажів портовими операторами в спеціалізованому морському порту "Ольвія" перевищив 4 млн тонн.

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