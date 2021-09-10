Першим комерційним рейсом з Афганістану евакуювали двох українців - МЗС

Першим комерційним рейсом з міжнародного аеропорту Кабула після переходу влади в Афганістані до Талібану евакуйовано двох українців - матір та її неповнолітню дитину.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС домовилося із катарською стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом. Наше посольство в Таджикистані запропонувало українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями. Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина", - зазначив Ніколенко.

Речник МЗС повідомив, що відповідно до домовленості, катарська сторона забезпечила їхнє перевезення до Дохи та тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно.

За його інформацією, рейс прибув до Дохи вчора о 20:00, громадяни пройшли ПЛР-тестування та очікують на результати.

"У разі отримання негативних результатів, вони зможуть найближчим часом повернутися до України. Сьогодні наших громадян відвідає консул, аби надати їм необхідну консульську допомогу", - поінформував Ніколенко.

Перший міжнародний комерційний рейс із моменту приходу талібів до влади в Афганістані вилетів із аеропорту Кабула в четвер із понад 100 іноземцями на борту.

На борту цього рейсу з Кабула до Дохи, що виконується державною авіакомпанією Qatar Airways, загалом перебувало близько 113 осіб. Серед пасажирів - громадяни США, Канади, Німеччини, Великої Британії, а також України.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн- брифінгу в четвер заявив, що на території Афганістану залишаються 159 громадян України, які звернулися з проханням про евакуацію.