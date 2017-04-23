Первое воскресенье после Пасхи — Красная горка или Антипасха: история, традиции, что делать

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасха или Фомино воскресенье. В народе этот день называют Красной горкой.

Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе»- но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи. С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи.

В этот день принято снова красить яйца, которые и являются символом торжества. Антипасха является первым днем после длительного перерыва, состоящего из Масленицы, Великого поста, Страстной недели и Светлой седмицы, когда церковь вновь начинает венчать браки и благословлять молодых на супружество.

Также этот день называют Фоминым воскресеньем, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы. Крестная смерть Христа произвела на апостола Фому невероятно удручающее впечатление: он словно утвердился в убеждении, что утрата Его невозвратна. На уверения учеников о воскресении Христа он отвечает: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25). На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу.

В Евангелии не говорится, осязал ли действительно Фома язвы Господа, но так вера возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.

Отсюда и пошло народное выражение «Фома-неверующий».

Когда-то в Красную горку окончательно встречали весну. Ту цветущую, зеленую и благоухающую пору года, которая вот-вот перейдет в лето. Всегда этот день приходит на второе воскресение после наступления Пасхи. Однако, Красная горка больше народный праздник, чем церковный, сообщает wordyou.ru.

Это день для радости и веселья. Не стоит ездить на кладбище или печалиться. И церковные, и народные обычаи сходятся в том, что в этот день нужно веселиться и радоваться весне, жизни.

О традициях Красной горки

Этот праздник считается по большей мере молодежным. Молодежь выходит на улицу и собирается вместе, устраиваются веселые гуляния на чистом воздухе. В русских деревнях считалось плохой приметой, если незамужняя девушка или холостой парень в Красную горку оставались дома и не входили на улицу. Девушки и женщины разными способами пытались привлекать к себе внимание парней, так, кто из них вплетал в волосы цветные яркие ленты, а кто повязывал расписные платки. Все хотели выделиться из большого числа девиц.

Считалось, что просидевшие дома все гуляния юноша или девушка не найдут себе пару или ему достанется распоследняя невеста, а ей — никудышный жених, так как самых самых лучших «разберут» другие, и что ещё хуже — с непослушными случится несчастье.

В старых обычаях, где проходили хороводы и танцы, молодые люди начинали зазывать к себе весну в этот день. Чуть позже одну из девушек выбирали для олицетворения этого периода пробуждения. Девушку-весну украшали и водили по поселку, а она в тот момент радовалась и распевала песни.

Весельем этим и заправляла кума или девица, Лада. Она была лучшим знатоком текстов песен и присказок, руководила хороводами, запевала песни, помнила правила игр. Чуть позже к этой тематике добавился смысл об урожайности и плодородии грядущего лета.

Так, Красная горка — это первый день после долгого 48 дневного Великого поста, когда уже можно играть свадьбы. Короче говоря — это лучший день в году для венчания. Русские цари, к слову сказать, венчались только в Красную горку и никакой другой день.

Народное название этого второго пасхального воскресенья очень красноречиво, но почему день называется именно так? Все связано с красным цветом, а также обычной горкой (возвышенностью). Ведь «красная» означает «красивая». Так в народе называли весну, а затем и Пасху — «красным праздником».

Игры и веселье в этот день, как правило, проводились на возвышенности. А все возвышенности на Руси, традиционно называли «горка». Дело в том, что именно возвышенность вне зависимости от точной даты праздник все равно освобождалась от снега первой. На ней появляется первая травка, распускаются первые цветы и лучше всего припекает ласковое весеннее солнышко. Что касается «красная», то это не только цвет, но и качество. День всегда радует погодой. Нет никаких причин сомневаться, что Красная горка и на этот раз также порадует погодой и весенним солнышком, которая всем поднимает настроение.

Этот день имеет не мало названий, но самыми популярными в народе остаются Фомин день и Антипасха.

Начиная с Фоминого воскресенья после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания.

Раньше именно на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства. В старину считалось, что супружеские пары, поженившиеся на Радонцу, будут жить долго и счастливо.

Принято в этот день встречать весну и вселится. Тех, кто в этот день сидел дома, ожидали в скором времени неудачи и несчастья.

Поверья на Радоницу

Во время поминальной недели усопших не принято называть покойниками, так как в эти дни «они все слышат». Лучше их называть родственниками, близкими и знакомыми.

За неделю до Проводов люди идут на кладбище упорядочивать могилы, сеять цветы, сажать калину и другие деревья.

В Поминальное воскресенье нельзя копать огород. Все посеянное и посаженное в Пасхальную неделю плохо будет всходить и родить.

Бедняки, которые собирают пасхальные яйца, пасхи и конфеты на могилах, должны прочитать молитву за покойника, иначе он будет приходить к ним в снах.

Около могилы надо прочитать «Отче наш», можно трижды поцеловать крест или памятник. Когда уходите с кладбища, обратитесь к покойникам мысленно: «Нам пусть здоровится, а вам легко лежится», «Вам Царства Божьего , а нам — к вам не спешить».

В поминальное воскресенье на кладбище встречается энергия живых и мертвых. В поминальное воскресенье покойники при входе на кладбище встречают своих родственников.

Чтобы уберечься от неприятностей, надо входить на кладбище через ворота. На входе трижды перекреститесь. Выходя сделайте то же, повернувшись лицом к могилам.

Знак креста — это уважение к мертвым и в то же время оберег от нечистого. Дома свяченой водой трижды омойте руки и лицо.

В свяченой воде также споласкивают полотенце, которое стелили на могиле под пасху.

Если найдете на пороге или дворе венок или цветы с кладбища, рассыпанную землю, соль или крупу, выметите со двора до ближайшего перекрестка. Порчи вернутся к человеку, который хотел их на вас навести.

Беременным и детям до годика на кладбище лучше не ходить, так как у них слишком нежная и чувствительная аура, к тому же маленькие дети часто видят то, что не дано видеть взрослым. Лучше сходить в церковь.

Что можно делать на Красную горку?

В праздник Красная горка следует омыть иконы, после чего этой же водой умыть всех членов семьи, об этом сообщает rsute.ru. При этом делать это позволяется только старшему члену семьи. Если же умывать родных возьмется младший, то этот дом может ждать нищета и разруха.

В это день следует веселиться и играть в веселые игры. Поощряются обряды сватовства и знакомств молодежи.

Работать на огороде церковь в этот день не запрещает. Но нужно помнить, что работа в этот день должна приносить удовольствие.

Что нельзя делать на Красную горку?

Нельзя ссориться в этот день, иначе мир между конфликтными сторонами не восстановится до самой Троицы, сообщает rsute.ru.

Нельзя обижать младших, нельзя грустить и обижаться самому.

Нельзя уходить на развлекательные мероприятия без второй половинки – эту пару может ожидать раздор в отношениях, разлука в будущем

Что можно делать на Радоницу

Нужно ходить в церковь. Этот день считается главным поминальным днем, поэтому в это воскресенье во всех храмах служится божественная заупокойная литургия, по церковным понятиям, куда важнее посетить храм и отстоять службу за упокой, чем сходить кладбище.

Поминальную трапезу необходимо устраивать дома в небольшом семейном кругу, а не у могил почивших.

Традиция оставлять сладости, паски и крашенки на могилах или раздавать угощение знакомым имеет древние корни, однако смысл этого действия не обменяться сладостями, а наделить нуждающихся: накормить голодного, одеть нагого и тем самым приблизиться к Господу.

П материалам Prihod.ru, http://rsute.ru, http://wordyou.ru