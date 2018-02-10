Первое "золото" Олимпиады-2018 выиграла шведская лыжница Шарлотт Калла

На XXIII зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Республика Корея) разыгран первый комплект медалей.

Чемпионкой Игр-2018 стала шведка Шарлотт Калла, сообщает Укринформ.

Калла завоевала свое третье олимпийское "золото", выиграв соревнования в скиатлоне - лыжных гонках на 15 км (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем).

В финишном створе шведка опередила на 7,8 секунды титулованную норвежку шестикратную олимпийскую чемпионку Марит Бьёрген, которой досталось "серебро". "Бронзу" выиграла Криста Пярмякоски из Финляндии.

Украинским лыжницам не удалось вмешаться в распределение наград в этом виде программы. Татьяна Антипенко из Сумщины заняла 45-е место, ее землячка Марина Анцибор - 53-е.

Всего на старт в женском скиатлоне вышла 61 лыжница из 23-х стран.

До 25 февраля в Пхёнчхане разыграют 102 комплекта олимпийских медалей.