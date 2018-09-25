Первые французские вертолеты Airbus Helicopters поступят в Украину уже в этом году - Аваков

Первые вертолеты получат спасатели и нацгвардейцы

До конца 2018 года в распоряжение подразделений Министерства внутренних дел поступят первые четыре французских вертолета Н225 компании Airbus Helicopters.

Об этом сообщил глава ведомства Арсен Аваков.

Министр внутренних дел пояснил, что три вертолета получат подразделения ГСЧС. Машины оборудованы всем необходим для аэромедицинской эвакуации, а также для аварийно-спасательных и противопожарных целей.

Еще один вертолет поступит в авиаподразделение Нацгвардии.

Напомним, что МВД Украины намерено приобрести 55 вертолетов франко-немецкой компании Airbus Helicopters для парка новой мобильной вертолетной службы.

Кроме непосредственной закупки 55-ти вертолетов, по условиям контракта французская сторона будет готовить технический персонал, учить пилотов и создаст новый сервисный центр для обслуживания авиапарка.