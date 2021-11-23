Первый электрокар от OPPO появится в Индии в 2024 году



Согласно опубликованным данным, концерн BBK, которому помимо прочего принадлежит и бренд OPPO, в ближайшее время приступит к разработке собственного электромобиля для рынка Индии.

Ожидается, что транспортное средство будет выпускаться под маркой OPPO и поступит в продажу не раньше 2024 года.

При этом сообщается, что остальные бренды, принадлежащие BBK и занимающиеся в настоящее время выпуском смартфонов, также зарегистрировали торговые марки для различных автомобильных товаров, в число которых входят и сами электромобили.

К сожалению, эта утечка ранняя, поэтому никаких технических характеристик будущего электрокара в настоящее время нет. К тому же, нет данных о том, с кем из автопроизводителей OPPO намеревается сотрудничать.

Отметим, что запустить производство электромобилей для Индии было верным решением — в последний год количество проданных в стране автомобилей на электрической тяге выросло на 234%, и, судя по всему, рост продаж продолжится.

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