Первый с 2015 года прямой рейс EgyptAir вылетел из Каира в Москву

Первый после восстановления авиасообщения между Россией и Египтом прямой рейс EgyptAir MS729 вылетел в Москву из Каира, на его борту находится более 100 пассажиров. Ожидается, что он прибудет в Домодедово к 14:50 мск.

По информации газеты Akhbar Al Yawm, это самолет, который будет использовать летом сборная Египта по футболу для полета в Россию на чемпионат мира по футболу.

Первый с 2015 года рейс из России прибыл в Каир вчера. В Tez Tour рассказали, что на борту самолета было несколько десятков российских туристов, направлявшихся на курорты Красного моря.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после взрыва над Синаем самолета «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. Египет сделал все возможное для усиления безопасности в аэропортах в надежде на возвращение турпотока из России. Представители туротрасли Египта, с кем удалось пообщаться “Ъ”, понимают, что поток отдыхающих, направляющихся на курорты через Каир, будет минимальным.