Первый в мире ребенок от трех родителей родился в Украине

В начале января в Украине появился первый в мире "ребенок от трех родителей", рожденный методом пронуклеарного переноса ядер.

Уникальность метода в переносе ядер в уже оплодотворенных одноклеточных эмбрионах, рассказал директор клиники Надия Валерий Зукин, пишет УНИАН.

По его словам, 34-летней пациентке провели перенос ее и мужа ядер в донорскую яйцеклетку, лишенную ядра. Это позволило получить "реконструированную" яйцеклетку с генетическим набором ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25 тыс. генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов). Следовательно ребенок имеет трех родителей.

- Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. Рождение ребенка после этого метода лечения зарегистрировано впервые в мире, - подчеркнул Зукин.

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