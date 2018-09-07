"Пешка" Мавроди и торговец сладостями. Что известно про нового главаря "ДНР" Пушилина

Сегодня, 7 сентября, в террористической "ДНР" назначили нового главаря. После убийства Александра Захарченко в кафе "Сепар" в центре Донецка им стал Дмитрий Трапезников - экс-менеджер ФК "Шахтер". Впрочем, террористы его "назначение" назвали незаконным и на его место решили поставить Дениса Пушилина. Что известно о новом временном главаре донецких боевиков?

Функционер МММ без высшего образования

Денис Пушилин родился в Макеевке на Донетчине 9 мая 1981 года, где провел свое детство и юношество. В 1998 году окончил Макеевский городской лицей, а вот с высшим образованием у него не сложилось - он поступил в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры на факультет экономики, но не окончил ее и диплома не получил.

СМИ сообщают, что некоторое время нынешний главарь боевиков работал в казино крупье, а потом начал торговать сладостями. С 2011 Пушилин подался в скандально известную финансовую пирамиду "МММ" и проводил семинары. Также "засветился" Пушилин и в политический партии МММ мошенника Сергея Мавроди. В 2012 он пытался пропихнуть Пушилина в Верховную Раду на парламентских выборах по 94 округу под Киевом (Обухов и Обуховский район, город Васильков и Васильковский район), однако тот "пролетел".

Участие в "Антимайдане" и провозглашение "ДНР"

С началом Евромайдана Пушилин начал принимать участие в сепаратистских акциях на Донбассе и призвал к "провозглашению независимости Донетчины" и присоединению к России. Он возглавил пророссийский "митинг" в Донецке, который закончился захватом здания Донецкой облгосадминистрации.

В апреле 2014 года Пушилин провозгласил себя заместителем "народного губернатора" Павла Губарева, а затем после проведения фейкового референдума на оккупированных территориях стал одним из главарей "правительства ДНР". 15 мая того же года Пушилин провозгласил себя "главой президиума совета ДНР", однако даже среди других главарей боевиков авторитета не имел. Так, первый самопровозглашенный главарь "ЛНР" Валерий Болотов назвал его "трусом" и "сопливым индюком".

Санкции и объявление в розыск

29 апреля 2014 года Пушилин был включен в список лиц, в отношении которых введены санкции. Ему был запрещен въезд в страны Европейского союза. Позже его фамилию включили и в список санкций Канады, США, Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии. СБУ объявила Пушилина в розыск в июне 2014 года по подозрению в совершении действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Покушения и бегства

Летом 2014 года СМИ сообщали по крайней мере о двух покушениях на Пушилина. Так, 7 июня был обстрелян автомобиль, которым пользовался симпатик "Новороссии". В транспортном средстве Пушилина не оказалось - там был его помощник Игорь Петрухин, которого и убили. 12 июня был взорван микроавтобус, принадлежавший Пушилину. Тогда были убиты трое боевиков, однако их главарь на тот момент уже сбежал в Россию и 18 июля объявил о своей "отставке".

Минские переговоры и перевороты в "ДНР"

Вскоре Пушилин вернулся на оккупированные территории Донетчины и заявил о намерении участвовать в нелегитимных выборах "ДНР". После фейкового голосования он стал "депутатом ДНР" и так называемым "заместителем председателя народного совета".

Пушилин после "назначения" Захарченко представлял оккупантов на Минских переговорах, а после разборок боевиков и переворота в "ДНР" в сентябре 2015 года провозгласил себя "председателем народного Совета ДНР" вместо Андрея Пургина, с которым у него был конфликт.

7 сентября Пушилина провозгласили предводителем "ДНР". По мнению военного эксперта Дмитрия Тимчука, это стало ответом ГРУ и помощника президента РФ Владислава Суркова на ликвидацию Александра Захарченко.

Напомним, в центре Донецка 31 августа прогремел взрыв возле кафе "Сепар", в результате взрыва был убит главарь "ДНР" Александр Захарченко.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что к гибели Захарченко может быть причастен Киев. Служба безопасности Украины считает это междоусобными войнами между террористами, которые не могут поделить власть и деньги.