Петиція до Президента про скасування касових апаратів набрала 25 тисяч підписів

Електронна петиція до Президента з вимогою скасувати касові апарати для ФОПів набрали необхідні для подальшого розгляду 25 тисяч підписів.

Такі дані опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Петиція №22/131296-еп була зареєстрована 4 січня, автор - Олександр Юрійович Горальник.

“Дуже прошу Президента В.Зеленського не відтермінувати касові апарати, а скасувати їх взагалі, поки ще не пізно, поки тисячі українців не втратили роботу, і підприємці, які відкрили свою крамничку, яких насправді десятки тисяч, не закрилися, і не поїхали закордон”, - ідеться в документі.

Як повідомлялося, 27 січня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №6561 "Про внесення змін до закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо тимчасового незастосування фінансових санкцій та встановлення понижених розмірів фінансових санкцій для платників єдиного податку", який передбачає відтермінування штрафів за невикористання РРО. Народні депутати мали розглянути відповідний документ на пленарному засіданні 1 лютого, однак його не було внесено в порядок денний.

Рух #SaveФОП — український громадський рух, учасники якого виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.