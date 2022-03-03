Петиція з вимогою до НАТО закрити небо над Україною набрала необхідні 1 млн голосів

Петиція з вимогою до НАТО оголосити над Україною безпольотну зону набрала понад 1 млн голосів, необхідних для її розгляду. Про це повідомив у Facebook заступник міністра інфраструктури України Мустафа Наєм 3 березня.

"Ми з вами протягом двох днів зробили неможливе – зібрали 1 млн підписів під петицією до НАТО щодо закриття силами Альянсу неба над Україною. Петиція висуває такі вимоги: закрити повітряний простір над Україною; ввести в Україну миротворчі війська НАТО; надати військову допомогу Києву", – ідеться у повідомленні.

Він заявив, що на сьогодні можливості НАТО у сфері електронного контролю над наведенням на цілі у повітряному просторі з використанням космічних систем дозволяють повністю закрити небо на Україною від атак російськими крилатими ракетами і літаками, які знищувалися б ще у момент перетину українського кордону.

"У такому разі будь-яку ціль в повітряному просторі України, що з'являється, знищують сили НАТО на відстані декількох сотень кілометрів із нейтральної зони", – зазначив Наєм.

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