Петракова затвердили головним тренером збірної України

Олександр Петраков після перемоги над Боснією та Герцеговиною у вирішальному матчі відбору на ЧС-2022 (2:0) призначений на посаду повноцінного головного тренера збірної України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу на сьогоднішньому засіданні у Будинку футболу у Києві одноголосно затвердив Петракова головним тренером збірної України.

Повідомляється, що контракт 64-річного фахівця розрахований до 30 грудня 2022 року з можливістю продовження за згодою сторін до 30 липня 2024 року.

Петраков виконував обов'язки головного тренера збірної України з 17 серпня, замінивши на посаді наставника головної команди країни Андрія Шевченка.

Під керівництвом тренера-чемпіона світу U-20 синьо-жовті у семи матчах здобули дві перемоги та п'ять разів зіграли внічию.

Свого першого суперника у стиковому турнірі за вихід у фінальну стадію чемпіонату світу збірна України дізнається після жеребкування, яке заплановано на 26 листопада. Команда Олександра Петракова у півфіналі стиків може зіграти з Італією, Португалією, Вельсом, Швецією та Шотландією.

Раніше глава УАФ Андрій Павелко зізнався, що наступним головним тренером збірної України після Олександра Петракова має стати наставник Аль-Айна Сергій Ребров.