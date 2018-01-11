Певец Рики Мартин заключил брак со своим бойфрендом

Прославившийся в 1990-х годах поп-певец создал семью с художником Джваном Йосефом; новобрачные начали встречаться в 2016 году

Поп-певец Рики Мартин вступил в брак со своим бойфрендом, шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом. Эту информацию музыкант подтвердил в интервью американскому телеканалу E!.

"Мы обменялись клятвами, подписали все документы, которые нужно было подписать, брачный контракт и все такое", - сказал Мартин.

Певец отметил, что теперь не может представить Йосефа как своего жениха. "Он мой муж. Он мой мужчина", - подчеркнул Мартин.

Пара планирует устроить трехдневное торжество по случаю создания семьи, однако пока не определилась с местом его проведения.

Мартин и Йосеф начали встречаться в 2016 году и тогда же объявили о помолвке.

Джван Йосеф и Рики Мартин (фото - Getty Images)