Певица Джамала родила первенца

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала родила первенца.

Об этом певица сообщила в своем аккаунте в Instagram.

"Our little prince. My best song ever. Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов", - сказано в комментарии к записи.

С радостным событием певицу поздравил муфтий Духовного управления мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов.

"Радостная новость для Украины и украинцев! Наша звездочка Jamala Alim Qizi родила мальчика! Просим Всевышнего Аллаха благословить маленького Эмир- Рахмана, его молодую маму Джамалу (Сусанну Алим кызы) и отца Seit-Bekir Suleimanov", - написал он в Фейсбуке.

В интервью журналу ELLE Джамала ранее говорила, что станет мамой в апреле. При этом певица призналась, что даже не рассматривала роды за границей.

"Рожать буду в Украине. Я доверяю людям, которых хорошо знаю. Меня наблюдает врач, с которым я консультируюсь уже семь лет. Говорят, что там условия лучше. Некоторые хотят рожать в Америке, чтобы у ребенка сразу было гражданство. Мне это не нужно", - рассказала Джамала.

Ранее Джамала представила новый сингл "Крила".

Предыдущий сингл Джамалы "Сумую" вышел в сентябре 2017 года. Кроме одноименной композиции, в него вошла песня "Любити".

Также Джамала исполнила песню "Ти любов моя", которая звучит во время финальных титров украинского мультфильма "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила". Премьера фильма состоялась 7 марта.