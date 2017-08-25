Певицу Анастасию Приходько наградили званием заслуженной артистки Украины

Известной украинской певице Анастасии Приходько присвоили почетное звание заслуженной артистки Украины. Об этом сообщается на сайте президента Украины Петра Порошенко.

В соответствующем указе президента Украины отмечается, что государственные награды присвоены по случаю Дня Независимости Украины.

Певицу ранее награждали нагрудным знаком "Волонтер Украины".

Кстати, Анастасия Приходько записала трогательную песню с медиком АТО. Известная украинская певица приняла участие в патриотическом проекте "Песни войны".