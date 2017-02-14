Пионтковский: Такие как Прилепин на Донбассе долго не живут

Российский писатель Захар Прилепин будет со временем зачищен на Донбассе по указанию президента РФ Владимира Путина и его советника Владислава Суркова. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в Facebook.

"Прилепин - честный убежденный русский фашист. Такие на Донбассе долго не живут. Их там периодически зачищают косящие под фашистов мультимиллиардер Путин и мультимиллионер Сурков", - отметил он.

Политолог добавил, что вместе с Прилепиным стоит отправить депутата Госдумы, писателя Сергея Шаргунова.

"А, кстати, как депутат Шаргунов? Тоже отправится на сафари пострелять хохлов или будет только продолжать завозить туда грузовичками пушечное мясо с российских автомоек?" - подытожил он.