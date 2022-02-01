Письменниця з Мукачева стала лауреаткою Всеукраїнської літературної премії імені Всеволода Нестайка

Офіційне нагородження відбудеться напередодні Міжнародного дня дитячої книги.

Мукачівська письменниця, лауреатка Мукачівської міської премії ім. О. Духновича Валентина Попелюшка стала першою лауреаткою Всеукраїнської літературної премії імені Всеволода Нестайка.

Офіційне нагородження відбудеться напередодні Міжнародного дня дитячої книги, який світова спільнота щорічно відзначає 2 квітня у день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена.

Всеукраїнська літературна премія імені Всеволода Нестайка заснована у 2021 р. Національною секцією Міжнародної Ради дитячої та юнацької книги (UA IBBY), Національною бібліотекою України для дітей, ГО "Українська асоціація працівників бібліотек для дітей" та родиною Всеволода Нестайка за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України для відзначення сучасних українських дитячих письменників за кращий прозовий (реалістичний, пригодницький) твір для дітей молодшого та середнього віку, що висвітлює життя та проблеми сучасних дітей.

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