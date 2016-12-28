Пластуны принесли в правительство Вифлеемский огонь мира

Представители скаутской организации "Пласт" передали премьер-министру Украины Владимиру Гройсману Вифлеемский огонь мира. Процесс передачи происходил перед началом заседания правительства.

После процесса передачи пластуны спели членам правительства скаутскую песню.

Затем премьер-министр Украины поблагодарил скаутам за инициативу.

"Я хочу поблагодарить, за то, что вы бережете традиции. А то,что вы сегодня пришли к правительству Украины с Вифлеемским огнем, с миром, добром, теплом. Именно этого нам и не хватает - понимания, добра, тепла, человеческого отношения друг к другу. И от нас зависит, как мы переживем эти тяжелые времена", - сказал Владимир Гройсман.