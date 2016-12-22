Пластуны принесли Вифлеемский огонь в Верховную Раду

Пластуны посетили Верховную Раду Украины и принесли вифлеемский огонь в парламент

Как сообщает "ДС" со ссылкой на "112 Украина", передавая огонь, скауты спели песню.

Напомним, ранее пластуны передали президенту Петру Порошенко Вифлеемский огонь мира.

Отметим, акцию Вифлеемский огонь мира начала в 1986 году австрийская телерадиокомпания ORF из города Линц. С самого начала акция планировалась с целью поддержки детей-инвалидов и всех, кто нуждается в помощи и внимании в предрождественское время. Это благородное дело сразу же взяли в свои руки скауты.

Ежегодно представители ORF и австрийские скауты берут Огонь на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, а дальше транспортируют его самолетом в Австрию. После торжеств в Венском Кафедральном соборе эстафета передается к соседним странам. Именно из рук в руки, от одной скаутской ячейки к другой, Вифлеемский огонь преодолевает множество границ и попадает ко всем, кто ждет на свет тепла, мира, согласия и надежды, странствует с запада на восток, преодолевая границы и объединяя христиан в канун Рождества Христова.

Пластуны первыми из украинских скаутов присоединились к передаче огня 20 лет назад.