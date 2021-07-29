Плавець Михайло Романчук виграв бронзу на Олімпіаді

Український плавець Михайло Романчук став бронзовим призером на дистанції 800 м вільним стилем Олімпійських ігор у Токіо.

Романчук виграв бронзу у запливі з результатом 7:42.33 на дистанції 800 м вільним стилем.

Переміг у запливі американець Роберт Фінк із результатом 7:41.87.

Срібну нагороду завоював італієць Грегоріо Палтріньєрі - 7:42.11.

Інший українець Сергій Фролов показав у фіналі шостий результат (7:45.11).

Для української збірної ця медаль стала четвертою у загальному заліку.

Раніше Михайло Романчук став переможцем кваліфікаційного запливу Олімпіади з результатом 7:41.28, що є новим національним і олімпійським рекордом.