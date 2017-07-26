Плотницкий собирает компромат на Захарченко для Кремля - ГУР

Игорь Плотницкий собирается доложить в Россию о хищении российских денег руководством ДНР.

Главарь террористической ЛНР Игорь Плотницкий начал собирать для российских кураторов "компромат" на верхушку террористов ДНР.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации разведки, это является ответным шагом на единоличное провозглашения главарем ДНР Александром Захарченко так называемой Малороссии. Плотницкий начал сбор материалов о хищении российских финансовых поступлений руководством ДНР.

"В частности, по указанию Плотницкого т.н. министерством государственной безопасности ЛНР формируется доказательная база коррупционных деяний в т.н. учреждениях ДНР для последующей передачи российским кураторам", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что основой доказательной базы стали факты хищения ресурсов так называемой программы гуманитарной помощи населению, которая финансируется РФ.

"По собранной террористической организацией ЛНР информацией, большая часть средств была похищена боевиками ДНР под видом выплат социальной помощи "лицам-призракам", в том числе ветеранам Второй мировой войны, с использованием документов и базы данных украинских социальных служб, захваченных в 2014 году", - сообщили в разведке.

Ранее разведка сообщала, что в Донецк прибыла комиссия Генерального штаба ВС РФ с целью выявления нецелевого использования и хищения средств, горюче- смазочных материалов, боеприпасов.

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