Плотницкого заметили в одном из московских ресторанов

Бывшего главаря так называемой Луганской народной республики Игоря Плотницкого заметили в одном из ресторанов Москвы. Об этом в своем Telegram- канале сообщил Сергей Белоус, освещающий события в неподконтрольных Украине районах Донбасса.

"Знакомая недавно в Москве увидела человека, который уж больно был похож на подписанта Минских соглашений - Плотницкого. Сделала фото украдкой. 3 сентября, заведение "То да се" на "Смоленской", - говорится в сообщении.

Как сообщал NEWSONE ранее, сбежавший в Россию так называемый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий сейчас проживает в Москве. Он не имеет права покидать город, но может свободно по нему передвигаться.

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NewsOne

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