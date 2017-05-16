Пляжи в Крыму не готовы принимать туристов

Глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев и севастопольский эколог Маргарита Литвиненко рассказали, что перед началом курортного сезона в аннексированном Крыму не готова большая часть пляжей, передает Крым.Реалии.

Согласно данным издания, по состоянию на конец апреля из более чем 400 пляжей к сезону были готовы лишь 109.

"В 2011 году у нас был самый плохой показатель для середины мая - 190 неподготовленных пляжей их 563-х. В рекордном по туристам 2013-м к тому же времени успели подготовить 550, и то задержки случились из-за погоды", - сказал Лиев, отвечая на вопрос о количестве подготовленных пляжей до момента оккупации региона.

Эколог же настаивает на том, что в таком состоянии, как сейчас находятся пляжи в Крыму, они не являются безопасными для туристов.

"Мы объездили почти все пляжи в регионе - их нельзя назвать готовыми к сезону. Взять хотя бы "Мыс Хрустальный" - самый что ни на есть центральный пляж Севастополя. Сейчас там нет нормального покрытия, не установлены входы в воду, там грязная вода, мусор и так далее. Складывается впечатление, что местным чиновникам важно одно - сделать хоть как-то, чтобы начальство не настучало по голове, а об отдыхающих никто не думает", - выразила свое мнение Литвиненко.

Согласно информации другого ресурса, так называемый крымский депутат заявил, что только четвертая часть пляжной зоны на полуострове используется для отдыха, остальные же находятся в аварийном состоянии, а средств на их восстановления - нет.

"В Крыму пригодными для пляжного отдыха является 452 км берега, но используется только 100 км пляжей. Основной проблемой является снос берегоукрепительных сооружений, так республика не имеет средств на ремонт старых и строительство новых", - заявил депутат "парламента" Крыма Алексей Черняк.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 12 мая, в Крыму в 37 километрах от Симферополя прошло мероприятие по закладке памятного камня, символизирующего начало работ по строительству трассы "Таврида". Это, якобы, первый этап строительства моста через Керченский пролив.